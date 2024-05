Löytyykö pihaltasi? Yleinen "rikkaruoho" onkin superherkku: "Nyt on juuri paras hetki"

Toukokuussa lämmennyt sää on herättänyt luonnon talviuniltaan, ja maasta on alkanut puskea jos jonkinlaista vihreää. Osa alkukesän villeistä kasveista on myös syötäviä.

– Nyt on täydellinen aika alkaa tutustumaan, mitä kaikkea luonnosta löytyy. Nyt on juuri se paras hetki.

Rikkaruoho onkin superherkku: Vinkit vuohenputken käyttöön

– Tähän kannattaa tutustua! Vuohenputki on aivan erinomainen villivihannes vaikka mihin eri käyttöön. Sitten tietysti nokkonen on nyt parhaassa sesongissa.

viittaa latinankieliseen sanaan "podagra", joka tarkoittaa kihtiä. Kasvia on perinteisesti käytetty kihtilääkkeenä. Vuohenputkea on viljelty keskiajalla luostaripuutarhoissa, ja Suomessakin viljelyä on ilmeisesti harjoitettu vielä 1900-luvulla. Vuohenputki kuuluu kauppayrtteihin.

Lajitunnistus ehdottoman tärkeää

– Se on erittäin tärkeää. Kaikissa kasveissa on monia tuntomerkkejä, jotka pitää kaikki tietää. Kaiken pitää täsmätä. Kasvutapa on yksi ja myös kasvupaikka. Vuohenputkella on kourumainen varsi. Siinä on kolme lehdykkää, Suomela kuvaili.