Naudan jauheliha katoaa kaupoista – kulutus yllätti koko alan

Suomalaisten into naudanlihaan on kasvanut ja se näkyy nyt kauppojen hyllyillä. Lihateollisuuden mukaan naudan jauhelihaa voi olla pian vaikea löytää, sillä kotimainen tuotanto ei pysy perässä, eikä tuonti riitä kattamaan kasvavaa kysyntää. Helpotusta tilanteeseen saatetaan joutua odottamaan jopa kuukausia.

Moni kotikokki haluaisi kevään piknik-seuralaisilleen itse tehtyjä lihapullia. Tai avata grillauskauden jauhelihapihveillä tai hampurilaisilla. Siinä on nyt kuitenkin ongelma.

Naudan jauheliha on suomalaisessa ruokapöydässä klassikko, mutta nyt sen saatavuus on uhattuna. Syynä ei ole katastrofi tuotantopäässä, vaan kulutuksen kasvu.

– Kyllä se johtuu siitä iloisesta asiasta, että naudanlihan ja naudan jauhelihan kulutus on kasvanut viime vuonna Suomessa, kertoo Lihateollisuuden toimitusjohtaja Mari Hannuksela Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Vaikka ravitsemussuositukset suosittelevat punaisen lihan vähentämistä, suomalaiset ostavat naudanlihaa entistä enemmän.

– Naudanlihaa arvostetaan ja sitä halutaan ostaa ja tarjota myös perheelle ja läheisille, Hannuksela sanoo.

Kulutuksen kasvu on tullut ainakin osittain yllätyksenä, vaikka merkkejä oli ilmassa jo aiemmin.

– Nyt inflaatio on hellittänyt, asuntolainojen korot ovat taas siedettävissä lukemissa. On hieman helpompi hengittää, ja naudanliha on herkullista, vaikkei se olekaan halvinta, Hannuksela arvioi.

Kantarin tilastojen mukaan naudanlihaa Suomessa tuotetaan tänä vuonna arviolta 83 miljoonaa kiloa, mutta kulutus on jopa 96,7 miljoonaa kiloa.

Vajetta on siis yli 13 miljoonaa kiloa – ja se ei täyty helposti.

Kotimaista ei voi korvata helposti

Tuontilihalla voi paikata osan, mutta erityisesti naudan jauheliha on Suomessa lähes täysin kotimaista alkuperää.

– Ei nyt ihan sata, mutta lähes sata prosenttia. Se on kyllä haastava korvata muulla, Hannuksela sanoo.

– Monet todella tunnetut ja arvostetut lihatuotteet voivat olla tuontilihaa, erityisesti jalosteissa ja ammattikeittiöissä, mutta jauhelihassa kotimaisuus on edelleen tärkeä arvo.

Pula naudanlihasta näkyy jo eri puolilla Suomea – mutta alueelliset erot ovat suuria.

– Jollain paikkakunnilla on vahvoja pieniä ja keskisuuria toimijoita, jotka voivat hetkellisesti paikata tilannetta. Mutta sellainen pieni tuutti ei pelasta koko Suomea, Hannuksela toteaa.

Tilanne ei korjaannu nopeasti

Lihateollisuuden toimitusjohtajan mukaan nopeaa helpotusta ei ole luvassa.

– Kysymys ei ole päivistä eikä viikoista, vaan enemmän kuukausista. Ja jos puhutaan kotimaisen naudanlihan tuotannon lisäämisestä, niin siinä puhutaan jo vuosista, Hannuksela ennustaa.

– Ruokaketjussa tehdään nyt massiivisia toimenpiteitä. Tuotekehitystä ja markkinointia suunnataan eri tavoin. Kuluttaja on viisas – moni tarttuu nyt possuun tai broileriin.