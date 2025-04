Jauhelihapaketin teksti hämmentää asiantuntijaa – miksi ruokapakkauksiin lätkäistään kryptisiä merkintöjä?

Ruokapakkauksista löytyy monenlaisia merkintöjä, jotka saattavat pahimmillaan olla myös harhaanjohtavia.

Ruokapakkauksista voi löytää kirjavan kavalkaadin erilaisia merkintöjä, jotka voivat liittyä vaikkapa tuotteen ekologisuuteen. Kuluttajille nämä merkinnät voivat kuitenkin aiheuttaa myös hämmennystä.

Mitä erilaisilla merkinnöillä oikeastaan halutaan sanoa ja mihin ne perustuvat?

Kirjavat merkintätavat

Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuri kertoi maanantaina Huomenta Suomen haastattelussa merkintäkäytäntöjen olevan eri yrityksien välillä kirjavat.

– Meillä on monenlaisia merkintöjä. On hyviä merkintöjä, mutta sitten on myös sellaisia hieman harhaanjohtavia.

Pakkauksesta saattaa esimerkiksi löytyä merkintä "I’m green", jolla viestitään jollain tapaa vihreistä arvoista. Kuluttajalle voi kuitenkin jäädä epäselväksi, mistä merkintä loppujen lopuksi kertoo.

Onko jauhelihapaketin muovimäärällä merkitystä?

Jotkut merkinnät ovat Katajuuren mukaan myös epäolennaisia. Esimerkiksi jauhelihapaketissa saatetaan kertoa pakkauksen sisältävän tietyn prosentin verran vähemmän muovia.

Todellisuudessa ruokatuotteen ympäristökuorma tulee kuitenkin ruoatuotannosta.

– Lihatuotteessa se [ympäristökuorma] on ehkä vielä erityisen korkea. Pakkauksen merkitys kokonaisympäristövaikutuksessa on aika vähäinen, joten se [merkintä] vähän johdattaa ehkä väärille vesille.

Miten kuluttaja voi varmistua, että pakkausten merkinnät ovat paikkansapitäviä? Katso yllä olevalta videolta asiantuntijan haastattelu.