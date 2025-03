Synkkä arvio suomalaisesta jauhelihasta

Suomalaisessa naudanlihantuotannossa on syvä kriisi, todetaan MTK:n tiedotteessa.

Maaliskuussa uutisoitiin laajasti jauhelihapulasta ruokakaupoissa. Nyt Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK listaa tiedotteessaan syitä naudanjauhelihan loppumiseen.

MTK:n mukaan naudanjauhelihan katoaminen kauppojen hyllyiltä ei ole sattumaa, vaan näkyvä merkki syvästä kriisistä suomalaisessa naudanlihantuotannossa. Lihan- ja maidontuotanto ei houkuttele alalle heikon kannattavuuden vuoksi.

Samaa kertoi aiemmin MTV Uutisille myös Lemettilän karjatilaa pyörittävän Kalle Mattila. Mattilan mukaan syynä saatavuusongelmiin on pitkälti liian alhainen tuottajahinta.

– Tällä hetkellä tämä on nyt toista vuotta ollut tätä, suoraan sanottuna paskaa. Kestämätön tilanne. Jos hinnoitteluun ei puututa nopeasti, kotimainen ruoantuotanto ja huoltovarmuus vaarantuvat vakavasti, Mattila totesi MTV Uutisille.

MTK:n mukaan tilojen sukupolvenvaihdokset takkuavat, ja lopettaville kotieläintiloille on yhä vaikeampi löytää jatkajia. Uusiin investointeihin ei välttämättä ole varaa pahentuneen kustannuskriisin vuoksi.

– Samalla kun kotimainen tuotanto on supistunut, naudanlihan kysyntä Euroopassa on kasvanut ja nostanut hintoja – mutta suomalainen tuotanto ei ole enää mukana kilvassa, MTK muistuttaa tiedotteessaan.

Naudanlihan loppumisen taustalla on muitakin syitä. MTK julkaisi sivuillaan tiivistelmän syistä.

Miksi naudanjauheliha loppui kaupoista? MTK tiivisti syyt

MTK listasi syitä naudanjauhelihapulaan.MTK

• Suomi ei ole ollut naudanlihan osalta omavarainen 20 vuoteen.

• Lehmien määrä on laskenut jatkuvasti.

• Maidontuotannon ja naudanlihantuotannon kannattavuus on ollut pitkään heikko.

• Venäjän tuontikielto vuonna 2014 muutti markkinarakenteita.

• Kustannuskriisi 2021–2022 vauhditti tilojen lopettamista ja investointien vähenemistä.

• Maitotilojen keskikoko on kasvanut, ja investoinnit ovat kalliita ja rahoituksen saaminen on vaikeutunut viime vuosina.

• Kotieläintuottajia on syyllistetty ympäristöongelmista, mikä on vaikuttanut tuotannon lopettamisiin.

• Kotimainen tuotanto ei pysty lyhyellä aikavälillä vastaamaan viime vuonna kasvuun kääntyneeseen kysyntään.

• Jauhelihan kysyntää on lisätty hinnoittelun avulla.

• Tuotanto ei pysty reagoimaan nopeasti: nauta kasvaa noin 20 kuukautta, ja uuden navetan käyttöönotto vie 2–3 vuotta.

• EU:n tuottajahinnat naudassa ovat lihalajista riippuen nousseet elokuun lopulta noin 20 prosenttia. Samaan aikaan Suomessa tuottajahinnat ovat pysyneet lähes ennallaan (joissain lihalajeissa jopa laskeneet ja joissain nousua on enimmillään noin 5 prosenttia (lähde: Luke).

• Naudanlihaa saadaan sekä lypsylehmistä että pihvikarjasta. Naudanlihantuotannon kehitys seuraa vahvasti maidontuotannon kehitystä.

• Naudanlihan- ja maidontuotanto sopivat Suomen pohjoisiin olosuhteisiin, joissa nurmi kasvaa hyvin.