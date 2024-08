Nämä helpot välipalat voit tehdä lapselle etukäteen valmiiksi: "Nopeaa ja vaivatonta"

Mitä välipalaa lapselle sitten voisi tehdä? Tutkimuksen perusteella kannattaa ainakin vältellä ultraprosessoituja ruokia . Esimerkiksi lihajalosteiden, karkkien, sipsien ja muiden pitkälle prosessoitujen tuotteiden on nimittäin havaittu voivan aiheuttaa kognitiivisten kykyjen heikkenemistä.

Smoothiebowl on raikas välipala: "Nopeaa ja vaivatonta"

Tämä Hellapoliisina tunnetun Kati Jaakosen loihtima smoothiebowl on kuin jäätelöä, eli maistuu taatusti lapsille! Jos koululainen on jo sen ikäinen, että osaa käyttää keittiökoneita, voi hän itse surauttaa välipalansa valmiiksi pakastimeen pilkotuista aineksista.

– Pakasta valmiiksi pienissä tai isommissa annospusseissa erilaisia hedelmiä ja marjoja joko yksittäin tai sekoituksina. Uudelleen avattavat ja suljettavat pussit ovat loistavia. Kun pakastimessa on valmiiksi paloiteltuja hedelmiä, on valmistuskin nopeaa ja vaivatonta, Kati vinkkaa.

Välipalapatukat antavat energiaa

Pinaattiletut pannarin muodossa

Pinaattipannari on kuin pinaattiletut, mutta helpompana versiona! Pinaattipannarin ohje on Hanna Gullichsenin ja Elina Ylitervon kirjasta Kylmä nakki (Otava, 2021).

Tuorepuuron voit valmistaa jo edellisenä päivänä

Tuorepuuro on helppo välipala, jonka voi tehdä jääkaappiin valmiiksi odottamaan syöntihetkeä. MTV:n ruokaohjelmista tuttu kokki Kari Aihinen teki tuorepuuroa Kaappaus keittiössä -ohjelman kuudennen kauden päätösjaksossa .

– Tässä on jogurttia, vehnäleseitä ja passionhedelmää. Passionhedelmä on maailman paras! Siinä on aina hyvä raikkaus, happo ja suutuntuma. Laitetaan myös vähän vattuja, mustikoita ja minttua, Aihinen opasti ohjelmassa.