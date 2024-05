"Todellinen budjettiherkku" – pakastealtaan yllättäjällä voit korvata jopa avokadon

Yksi pakastekasvisten ehdottomista klassikoista on pakasteherne. Moni suomalainen ei ehkä ole tietoinen, että kotimainen pakasteherne on itse asiassa kansainvälisesti kiinnostava ja arvostettu vientituote , ja sitä viedään esimerkiksi Italiaan.

Hernepannari on "todellinen budjettiherkku"

– Pakasteherne on luottotuote. Minulla on aina vähintään yksi pussi herneitä pakastimessa. Pakasteherne on värikäs ja edullinen arjen perusraaka-aine, jonka avulla on helppoa lisätä kasviksia ja väriä ateriaan, Junker kertoo.