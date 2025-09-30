Suositut konvehtirasiat ovat kutistuneet, mutta niiden hinnat ovat silti nousseet.
MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla jo kerrottiin syyskuussa 2022 shrinkflaatio-ilmiöstä, joka näkyy Suomessakin. Ilmiöllä tarkoitetaan tuotteiden tai tuotepakkausten pienentymistä ilman, että hinta vastaavasti laskee.
Shrinkflaatio iskenyt tuttuihin tuotteisiin
Tuotteiden kutistumista eli shrinkflaatiota tapahtuu lähes kaikissa päivittäistavarakaupan tuoteryhmissä. Varsin yleistä se on ollut tuotteissa, joiden raaka-aineiden saatavuus on vaikeutunut tai valmistuskustannukset ovat nousseet.
Esimerkiksi monet suklaalevyt niin Fazerilla kuin Maraboullakin ovat pienentyneet. Muutoksia on perusteltu muun muassa kaakaon hinnannousulla.
Kuluttajien on myös syytä olla tarkkana esimerkiksi konvehtiostoksilla, sillä samasta tuotteesta voi olla myynnissä kaupoissa eri pakkauskokoja. Katso siis aina tuotteen kilohinta.
Lue myös: Tarkkana suklaaostoksilla! Huomasitko tämän konvehtirasioista?
Aladdin ja Paradis -konvehtirasiat kutistuivat, hinta nousi entisestään
Aladdin-konvehteja myydään nyt 410 gramman pakkauksessa.
Nyt Ruotsissa kohistaan joulunajan suositun konvehtirasian muuttumisesta. Suomessakin myytävien Maraboun Aladdin-konvehtirasioiden koko on nimittäin pienentynyt 500 grammasta 410 grammaan. Sama koskee myös Paradis-konvehteja.
Tuotteiden hinta ei kuitenkaan ole laskenut: Aftonbladetin mukaan suklaarasioiden hinta on jopa noussut kutistumisesta huolimatta.
Ruotsissa 500 gramman konvehtirasian suositushinta oli vuonna 2024 119 kruunua. Nyt, vuonna 2025, 410 gramman rasian suositushinta on 129 kruunua. Kilohinta on noussut siis vuodessa 32 prosenttia.
Suomessa 410 gramman Aladdin-rasian hinta on esimerkiksi K-Citymarketissa 7,90 euroa, S-kaupoissa 7,95 euroa ja Tokmannilla 7,99 euroa. Eri verkkokauppojen perusteella markkinoilta poistuneet 500 gramman rasiat olisivat maksaneet aiemmin Suomessa alle 7 euroa. Tämä tarkoittaa, että kilohinta on noussut myös Suomessa tuntuvasti.
– Olemme jo pitkään nähneet raaka-aineiden hintojen jyrkkää nousua koko toimitusketjussamme. Keskeisten ainesosien hinnat ovat nousseet ennätyskorkeiksi, ja myös energia-, pakkaus- ja kuljetuskustannukset ovat edelleen suhteellisen korkeat, Ruotsin Mondelēzin toimitusjohtaja Julia Lindberg kommentoi aiemmin tuotteiden hintojennousua.
Lue myös: Suosittu konvehtirasia katosi kaupoista
Katso myös: Miltä maistuu yli 14 vuotta vanha suklaa?
4:58Toimittajamme sai vuonna 2021 käsiinsä yli 14 vuotta vanhan avaamattoman konvehtirasian – tällainen yllätys sisällä odotti.