Mikä kauppojen halvimmista margariineista on paras? Maistoimme ja vertailimme!

Halpa vs. kallis -sarjan Halpa vs. halpa -erikoiskaudella maistellaan ja vertaillaan kauppojen halvimpia tuotteita.

Jaksoissa otetaan vertailuun K- ja S-ryhmän sekä Lidlin omien merkkien ruokia ja juomia. Mukana on siis aina muun muassa Xtraa, Coopia, K-Menua, Pirkkaa, Milbonaa ja Dulanoa.

Tällä kertaa Fannin ja Petran maistelussa olivat kauppojen halvimmat margariinit. Makutestiin valittiin tällä kertaa 60 prosenttia rasvaa sisältävät tuotteet eri kaupoilta.

Raati yllättyi ensinnäkin margariinipakettien hinnasta: rasian voi saada kaupasta jopa alle 30 sentillä. Tuotteiden joukosta löytyi myös selkeä voittaja:

– Heittämällä paras!

Mikä halvoista margariineista on paras? Katso videolta voittaja!