Hämmentävä vanukastempaus Oulussa oli menestys.

Saksassa suuren somesuosion saavuttanut vanukasilmiö rantautui syyskuun viimeisenä päivänä myös Suomeen.

Toistaiseksi tuntemattomasta syystä Saksassa on järjestetty useita pienten yhteisöjen kokoontumisia, joissa tarkoituksena on syödä julkisella paikalla vanukasta haarukalla. Tapahtumiin on yleensä tuotava oma haarukka ja vanukas.

Viivi järjesti vanukastempauksen Oulussa

Oululainen Viivi Amstler törmäsi ilmiöön Tiktokissa ja päätti, että nyt on aika syödä vanukasta haarukalla myös Suomessa.

– Niitä Saksan Tiktokeja tuli koko ajan vastaan, ja ajattelin, että olisipa kiva, jos Suomessakin olisi tällainen. Sitten tajusin, että minähän voin itse sellaisen tapahtuman järjestää ja puolivitsillä laitoin omaan Tiktokiini ilmoituksen.

Viivin tapahtumakutsu Tiktokissa ja tapahtuman jälkimainingit.

Viivi ajatteli alun perin tavoittavansa videollaan ehkä parisen sataa silmäparia. Päivää ennen tapahtumaa videolle oli kuitenkin kertynyt jo yli 160 000 katselukertaa, ja paikallinen kauppa jopa tarjoutui sponsoroimaan muutaman vanukkaan.

H-hetkellä Oulun kuuluisan Toripolliisi-patsaan eteen kokoontui valtava määrä nuoria syömään vanukasta haarukalla. Vanukaspurkit avattiin juhlallisesti samanaikaisesti lähtölaskennan saattelemana.

Vastaavanlaisia syö vanukasta haarukalla -tapahtumia on Tiktokin perusteella suunnitteilla ainakin Helsingissä 4.10. ja Tampereella 7.10.

Oulun tapahtumakaan ei näillä näkymin ole jäämässä viimeiseksi vanukastempaukseksi.

– Sain sen verran toiveita ja kommentteja, että kai se on järjestettävä uudelleen, Viivi nauraa MTV Uutisille.

