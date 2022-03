Moni ei tule ajatelleeksi tätä syödessään riisiä – kotimainen vaihtoehto olisi useasta syystä parempi valinta

Kaurassa on enemmän proteiinia, rautaa ja rasvaa kuin muissa kotimaisissa viljoissa. Suurin osa kauran rasvasta on pehmeää, terveydelle edullisempaa rasvaa. Kauran proteiinikoostumus on erilainen kuin muissa kotimaisissa viljoissa. Lisäksi kaurassa on monipuolisesti vitamiineja ja kivennäisaineita, kuten esimerkiksi kalsiumia, sinkkiä ja rautaa, E-vitamiinia sekä B-ryhmän vitamiineja.