Tätä sientä asiantuntija suosittelee nyt poimimaan: "Aivan loistava!"

Uudenmaan Marttojen kotitalouden asiantuntija Hanna Pikkarainen jakoi Huomenta Suomessa tärkeitä sienestysvinkkejä. Tärkein sääntö on tietysti se, ettei sienikoriin pidä poimia mitään, mitä ei varmasti tunnista. Varsinkaan sienisovelluksiin yksistään ei kannata luottaa, vaan sienen syötävyys olisi hyvä varmistaa aina esimerkiksi asiantuntevalta ihmiseltä.

Puhdista jo metsässä

– Jos on tunnistanut sienen, niin esiperkaus ja puhdistaminen kannattaa tehdä jo metsässä, ettei kanneta sitä biojätettä turhaan kotiin, Pikkarainen muistutti.

"Sikurirousku on aivan loistava"

– Sikurirousku on aivan loistava! Se on sellainen rousku, jota ei tarvitse esikeittää.

– Sikurirouskulla on myös tyypillinen oma tuoksunsa. Se on mausteinen, currymainen ja ehkä vähän lakritsinen. Jollei se ole ihan pystyyn kuivunut, niin siinä on todella runsas maitiaisneste.