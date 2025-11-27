Linnan juhlien 2025 tarjoilut on nyt paljastettu.
Marraskuun alussa Tasavallan presidentin kanslia tiedotti itsenäisyyspäivän vastaanoton valmisteluista.
Tuolloin selvisi, että itsenäisyyspäivän vastaanoton makumaailma tulee tänä vuonna Itä-Suomesta: Etelä-Savosta, Pohjois-Savosta, Etelä-Karjalasta ja Pohjois-Karjalasta, ja tarjolla on muun muassa Lemin särää.
Nyt itsenäisyyspäivän vastaanoton tarjoilut on julkaistu kokonaisuudessaan. Vieraat pääsevät maistelemaan esimerkiksi muikkukukkoa, metsäsienipiirasta ja karjalanpiirakoita.