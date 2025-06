Mitä on misotahna? Tämä perinteinen japanilainen ruokatuote on maultaan rikkaan umaminen, ja sillä voidaan tuoda makua moneen eri ruokaan.

Miso on fermentoitua soijatahnaa, ja se valmistetaan soijapavuista, suolasta ja kojiriisistä.

Kôji on eräänlainen home, joka kasvaa riisissä, ja tällaista riisiä kutsutaan kojiriisiksi. Kôji-home mainitaan myös Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalla, ja sitä on käytetty Japanissa jo tuhansien vuosien ajan. Tämä home aiheuttaa käymisreaktion, eli tässä tapauksessa fermentoi misotahnan.

Misotahnoja on erilaisia

Misotahnan käymisprosessi voi kestää muutamasta kuukaudesta useisiin vuosiin. Eri fermentointiajoilla saadaan erilaisia tuloksia, ja misotahna voikin olla eri makuista tai eri väristä riippuen siitä, kuinka kauan sitä on fermentoitu.

Vaalea miso on maultaan makeaa ja mietoa, ja sitä fermentoidaan suuremmalla kojiriisin määrällä vähemmän aikaa. Punainen miso fermentoituu vaaleaa pidempään, ja sen maku on suolaisempi ja vahvempi, ja tahna on myös väriltään tummempi. Näiden kahden lisäksi on olemassa myös muita lajikkeita, kuten välimuotona tunnettua keltaista misoa.

Myös terveyttä edistäviä vaikutuksia

Fermentoituna tuotteena misotahna sisältää eläviä mikrobeja eli probiootteja. Probiooteilla on terveyttä edistäviä vaikutuksia. Erityisesti suoliston ja immuunipuolustuksen uskotaan hyötyvän probiooteista.

Miso sisältää myös vitamiineja ja kivennäisaineita, kuten K-vitamiinia ja sinkkiä.

Mihin misotahnaa voi käyttää?

Terveyshyötyjen lisäksi misotahnan ainutlaatuinen maku sopii moneen. Tahna tuo ruokiin umamia, ja sitä voi käyttää esimerkiksi keittoihin, kastikkeisiin, marinadeihin ja leivontaan.

Resepteissä yleensä mainitaan, tuleeko ruokaan vaaleaa vai jotain muuta misotahnaa.

Lähde: Vegaaniruoka.fi