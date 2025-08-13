Kotimaisilla ja ulkomaisilla marjoilla yksi selvä ero – Hanna Partanen muistuttaa riskistä

Ravitsemusterapeutti kertoo, miksi kotimaiset marjat ovat usein parempi valinta.

Huomenta Suomessa keskusteltiin elokuussa marjoista ja niiden terveellisyydestä. Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen kertoi faktoja muun muassa metsämustikan ja pensasmustikan hyödyistä.

Puheenaiheeksi nousivat myös kotimaisten ja ulkomaisten marjojen erot.

Partasen mukaan marjojen vitamiini- ja kivennäisainepitoisuuksissa ei välttämättä ole hirveästi eroa.

– Toki tiedetään, että Suomen olosuhteet karaisevat marjaa, jos ajatellaan vaikka metsämustikkaa.

Tämän takia kannattaa valita kotimaisia marjoja

Ravitsemusterapeutti suosittelee kuitenkin valitsemaan kotimaisia marjoja toisesta terveydellisestä syystä: ulkomaisissa marjoissa on korkeampi riski ruokamyrkytysepidemialle.

– Esimerkiksi kasteluolosuhteet voivat vaikuttaa. Saattaa olla kontaminoitunut vesi, eli siellä saattaa olla ruokamyrkytysbakteereita.

Tämän vuoksi myös Ruokavirasto suosittelee kuumentamaan ulkomaiset pakastemarjat mielellään kiehuvassa vedessä ennen käyttöä. Tuoreissa marjoissa kuumentamissuositusta ei ole.

– Olisihan se vähän tympeää. Mutta kyllä itse suosisin enemmän suomalaista, että olisi pienemmät riskit.

– Jos itse ostan vaikka ulkomaisia pensasmustikoita, niin kyllä huuhtelen niitä jonkin verran.

Katso video: Millaisia marjoja kannattaa syödä?

11:03 Haastattelussa ravitsemusterapeutti Hanna Partanen ja Hedelmän- ja marjanviljelijäin liiton toiminnanjohtaja Heidi Wirtanen.