Kun et jaksa leipoa omenapiirakkaa, tee helppoakin helpompi omena-kaurapaistos!
Huomenta Suomessa paneuduttiin elokuussa 2024 käynnissä olevaan omenasesonkiin. Kotitalouden lehtori Anu Heinaro vinkkasi ohjeen todella simppeliin omenajälkkäriin.
– Legendaarinen, jo köksäntunneilta tuttu omena-kaurapaistos. Tämä on helppo, nopea ja tulee nopeammin kuin piirakka, Anu ylisti.
Fariinisokerilla paras lopputulos
Omena-kaurapaistoksen voi tehdä valmiiksi vieraita varten ja sitten vain lämmittää ennen tarjoilua. Anu suosittelee käyttämään paistoksen valmistuksessa fariinisokeria.
– Sopii tähän äärimmäisen hyvin. Tavallinen taloussokerikin käy, mutta fariinisokerista tulee toffeemainen, karamelisoitunut maku.
Omena-kaurapaistoksen valmistaminen on niin helppoa, että perheen pienimmätkin voi ottaa mukaan keittiöpuuhiin. Anu suosittelee kokeilemaan paistosta myös muista raaka-aineista:
– Voi tehdä myös päärynästä! Mustikkakin käy loistavasti, eli nelisen desiä mustikkaa omenoiden tilalle.
Katso videolta Anun omenavinkit ja nappaa ohje: