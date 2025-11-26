Luumupitko on kuin joulutorttu, mutta kätevästi pitkon muodossa.
Huomenta Suomessa valmistettiin helppoja joulunajan pikkupurtavia ja leivonnaisia joulukuussa 2024. Kotitalouden lehtori Anu Heinaro demonstroi muun muassa, miten isosta lehtitaikinalevystä saa loihdittua täydellisen korvikkeen perinteisille joulutortuille.
Anun tekemä luumupitko vaniljakreemillä sai juontaja Lorenz Backmanin innostumaan toden teolla.
– Olen pienestä pitäen tehnyt joulutorttuja ja kyllästynyt niiden näpertämiseen, niin tämä pitko täällä on maailmaa mullistava, Lore intoili.
Anu kuvaili luumupitkoaan glögikutsujen kuningattareksi. Pitko valmistuu helposti lehtitaikinalevystä, johon leikataan siivekkeet. Pitkon keskelle laitetaan ensin paistonkestävää vaniljakreemiä, sen päälle tortuista tuttua luumumarmeladia ja lopuksi vielä kuivattuja luumuja.
Katso videolta, miten helposti Anun luumupitko valmistetaan ja nappaa tarkempi ohje: Luumupitko