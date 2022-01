Mitä eroa on keltasipulilla, hopeasipulilla ja punasipulilla? Valinnallasi on väliä

Keltasipuli

Makea sipuli

Kooltaan makea sipuli on melko suuri. Makea sipuli sopii miedon makunsa vuoksi erityisen hyvin raakana salaatteihin, toisin kuin pistävän makuinen keltasipuli. Makeaa sipulia kannattaakin pilkkoa vaikka kreikkalaiseen fetasalaattiin tai hampurilaisen väliin.

Makeassa sipulissa on paksut kerrokset, minkä vuoksi siitä saa leikattua erinomaisesti renkaita, esimerkiksi friteerattujen sipulirenkaiden valmistamiseen. Makea sipuli sopii hyvin myös ranskalaiseen sipulikeittoon.

Hopeasipuli

Hopeasipuli, eli valkoinen kepasipuli maistuu miedon ja hienon makunsa ansiosta niin raakana kuin kypsennettynäkin. Hopeasipuleissa on korkea vesipitoisuus, minkä ansiosta ne ovat rapeita, mutteivat kovinkaan makeita.

Punasipuli

Kepasipuleihin kuuluvaa punasipuli on sipuleista ehkä monikäyttöisin. Punasipulia käytetään usein raakana, mutta se sopii erityisen hyvin käytettäväksi myös paahdettuna, keitettynä, hillottuna, hapatettuna tai karamellisoituna.

Salottisipuli

Esimerkiksi huippukokki Hans Välimäki on kertonut MTV Uutisille suosivansa juuri salottisipulia, erityisesti banaanisalottisipulia, koska se on helpoin kuoria ja siinä on enemmän makua kuin tavallisessa keltasipulissa.