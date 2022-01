Pirjo muistuttaa, mitä sipulille ei koskaan kannata tehdä – nappaa sipulivinkit: "Ratkaiseva tekijä ruokien maun kannalta"

Sipuli on yksi suomalaisenkin keittiön perusraaka-aineista. Ilman sipulia monesta ruoasta tulisi valjun makuista. Sipuli maustaa monen ruoan, mutta sitä voi käyttää myös pääraaka-aineena: kerroimme tammikuussa Rouva Kasviksenakin tunnetun kotitalousopettaja Pirjo Toikkasen mahtavasta sipulikeitto-ohjeesta .

– Kokkauksessa vakioaineksiin kuuluva sipuli on ansainnut kaikki ne ylistyspuheet, joita siitä on kuultu. Sipuli on ratkaiseva tekijä ruokien maun kannalta, Pirjo muistuttaa.