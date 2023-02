Mistä jauheliha oikeasti tehdään? Paistijauhelihaan tuli merkittävä muutos tämän kohun myötä

Jauhelihaa voisi kutsua yhdeksi suomalaisen keittiön perusraaka-aineista, sillä siitä valmistuvat monet tutut arkiruokasuosikit. Lihatiedotuksen mukaan peräti puolet myytävästä tuoreesta lihasta Suomessa on jauhelihaa.

MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla on aiemmin kerrottu muun muassa eri jauhelihojen rasvapitoisuuksista ja rasvapitoisuuden merkityksestä. Jauhelihaan liittyy myös monia laissa säädettyjä määritelmiä. Tiesitkö sinä jo nämä?

Jauhelihan määritelmä – mitä jauhelihaan saa jauhaa?

Suomen elintarvikelainsäädännössä on säädetty jauhelihan nimestä. Jauhelihalla tarkoitetaan luuttomaksi leikattua lihaa, joka on hakattu hienoksi ja joka sisältää suolaa vähemmän kuin yhden prosentin. Jauhelihaan ei voi jauhaa mitä tahansa. Siinä on oltava sitä eläinlajia, joka tuotteen nimessä mainitaan.