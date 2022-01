Onko pakastimessasi jauhelihaa? Jos haluat tehdä siitä ruokaa, toimi näin

Jauheliha on monen tutun ja turvallisen arkiruoan perusta. Jauhelihasta valmistuvat niin makaronilaatikot, bolognesekastikkeet kuin lihapullatkin. Tätä keittiön perusraaka-ainetta saattaa joskus löytää kaupasta alennettuun hintaan, jolloin voi olla järkevää ostaa kerralla isompi satsi ja pakastaa osa.

Väärä sulatustapa voi kostautua

Kun sitten päätät käyttää pakastetun jauhelihasi, on tärkeää sulattaa tuote oikein. Väärin sulatettu jauheliha voi nimittäin pahimmillaan olla terveysriski.

Kuten MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla on jo aiemmin kerrottu, jauhelihaa ei saa jättää tunneiksi huoneenlämpöön sulamaan, sillä tällöin riskinä on lihan pilaantuminen. Jotkut laittavat jauhelihapakkauksen pakastimesta suoraan lämpimään vesihauteeseen sulamaan. Tässäkin on omat riskinsä, muistuttaa Tieteen Kuvalehti.