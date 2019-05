Ravintoloiden velvollisuus kertoa lihan alkuperämaa astui voimaan – nämä lihat on ilmoitettava: "Merkillinen rajanveto"

Ravintoloiden on ilmoitettava kirjallisesti naudan-, sian-, lampaan-, vuohen- ja siipikarjan lihan alkuperämaa toukokuun alusta alkaen. Merkintävaatimus on olemassa, kun aterian ainesosana käytetään tuoretta, jäähdytettyä ja jäädytettyä lihaa tai jauhelihaa, mikäli jauhelihan suolapitoisuus on alle prosentin.