Kinkkupizzassa ei olekaan kinkkua? – Yle: Ravintola saanut useita huomautuksia

Yle Uutisten mukaan haminalaisravintola on saanut jo vuosien ajan useita kehotuksia vaihtaa ruokalistastansa virheellistä tietoa.

Viranomaisten mukaan pizzasuikaleita on mainostettu ravintolassa kinkkuna. Terveystarkastaja on puuttunut haminalaisravintolan harhaanjohtaviin nimityksiin ensimmäisen kerran jo vuonna 2019. Tämän jälkeen huomautuksia aiheesta on Ylen mukaan kertynyt jo 9 kappaletta. Viimeisin huomautus on kesäkuun lopulta.

Kinkkupizzassa pizzasuikaletta – ravintola luvannut korjata tiedon

Ylen mukaan ravintolassa ehdittiin jo kesällä 2023 korjata tilanne hankkimalla oikeaa kinkkua raaka-aineeksi, jolloin nimitys ruokalistalla täsmäsi. Tänä keväänä kinkku oli kuitenkin vaihtunut taas pizzasuikaleiksi, vaikka ruokalistalla puhe oli edelleen kinkusta. Ravintolan yrittäjä kertoo Ylelle, että ruokalistat tullaan korjaamaan.

Ruokavirasto on linjannut, että kinkuksi saa kutsua vain sellaista tuotetta, joka on aidosti täyslihaista porsaan kinkkua. Pizzasuikaleissa kinkkua ei ole välttämättä ollenkaan, vaan ne voivat sisältää esimerkiksi broileria, kalkkunaa ja sianlihaa. Tuote on tällöin makkaramassaa muistuttavaa.

Kirjavat käytännöt viranomaisten syynissä

Ruokavirastossa selvitettiin kinkku-nimityksen käyttöä ravintoloissa muutamia vuosia sitten.

Maa- ja metsätalousministeri pyysi Eviralta (nyk. Ruokavirasto) kesällä 2018 selvitystä eduskunnan puhemiehelle lähetettyyn kirjalliseen kysymykseen, joka liittyi kinkkupizzan harhaanjohtavaan nimeen. Tuolloin kävi ilmi, että joissakin pizzerioissa myydään kinkkupizzan nimellä pizzaa, joka ei sisällä kinkkua.

Ruokaviraston materiaaleista selviää, että eräässä kunnassa selviteltiin asiaa 19 ravintolan osalta:

• 11 ravintolaa (58 %) käytti kinkkupizzoissaan pizzasuikaletta, joka sisältää sianlihaa ja broilerinlihaa (lihapitoisuus 50 %).

• 3 ravintolaa (16 %) käytti kinkkupizzoissaan pizzasuikaletta, joka sisältää sianlihaa ja siipikarjanlihaa (lihapitoisuus 55 %).

• 1 ravintola (5 %) käytti kinkkusuikaletta (lihapitoisuus 95 %).

• 1 ravintola (5 %) käytti pizzasuikaletta (lihapitoisuus 56 %).

• 1 ravintola (5 %) käytti palvikinkkusuikaletta (lihapitoisuus 86 %).

• 1 ravintola (5 %) käytti pizzasuikaletta (lihapitoisuus 55 %).

• 1 ravintola (5 %) käytti kinkkua (lihapitoisuus 90 %).

Milloin kinkkupizzaa saa sanoa kinkkupizzaksi?

Ruokavirasto linjaa, että nimeä "kinkku" voidaan käyttää vain sellaisista tuotteista, joihin käytetty liha on yksinomaan kinkkua. Lihapitoisuus kinkussa on yleensä vähintään noin 90 prosenttia.

Jos pizzassa käytetään aitoa kinkkua, sitä voidaan kutsua kinkkupizzaksi. Jos pizzassa on sen sijaan kinkkuvalmistetta, tuotteen nimen tulisi olla esimerkiksi kinkkuvalmistepizza. Pizzasuikale on sen sijaan kaupallinen nimi, eikä kerro vielä mitään elintarvikkeen sisällöstä. Oikea nimitys määräytyy sen perusteella, mistä pizzasuikale on valmistettu.

Kinkkusuikaleen tai kinkun määrää kinkkupizzassa ei ole erikseen säädetty lainsäädännössä.