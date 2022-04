Miksi aprillipäivänä syödään silliä?

Mistä on peräisin "aprillia, syö silliä" -loru?

– Ranskalaiset siirsivät 1500-luvun lopulla vuoden vaihtumisen huhtikuusta tammikuuhun. Maalaisille muutos oli vaikea. Heitä pilkattiin nimellä poisson d’Avril ’huhtikuun kala’, kun he viettivät uudenvuoden juhliaan vanhaan tapaan huhtikuussa. Aprillattu on ranskassa edelleenkin poisson d’Avril, Kotuksen sivuilla kerrotaan.

Silliä tai silakkaa

Silli on paitsi kalalaji myös monelle tuttu kalasäilyke. Silliä myydään moneen eri makuun marinoituna. Perinteisesti se on valmistettu Islannin tai Norjan vesistä pyydetystä sokerisuolatusta sillistä. Suomen vesillä silli ei ui – Itämeressä tavattava silli on nimittäin silakka!

Ranskasta aprillikala on sitten kääntynyt Ruotsin silliksi, ja sieltä lallatus on puolestaan päätynyt Suomeen. Pro Kala ry arvelee, että kala on päätynyt loruun ajankohdan vuoksi: paaston aikana liharuoat olivat kiellettyjä, ja siksi kalaa syötiin erityisen paljon. Silli sen sijaan rimmaa aprillin kanssa, minkä vuoksi se on ehkä valittu värssyyn.