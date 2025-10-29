Milta maistuvat kauppojen halvimmat juustot? Testasimme edamit.

Halpa vs. kallis -sarjan Halpa vs. halpa -erikoiskaudella maistellaan ja vertaillaan ainoastaan kauppojen halvimpia elintarvikkeita.

Mukana makutesteissä on aina S- ja K-ryhmän sekä Lidlin omien merkkien ruokia ja juomia. Maistelussa on siis muun muassa Xtraa, Coopia, K-Menua, Pirkkaa, Milbonaa ja Dulanoa.

Sarjan tuoreimmassa jaksossa maisteltiin halpoja edam-juustoja.

Mikä halvoista edam-juustoista on paras? Katso videolta voittaja!

Katso kaikki Halpa vs. kallis -jaksot MTV Katsomossa!

Lue myös: