Aihe paisui lopulta valtavaksi puheenaiheeksi Ruotsissa ja Marcuksesta tuli kansallinen julkkis. Hän päätyi perustamaan Facebookin "Pannbiff Mackan" -sivun, jossa hän julistaa mottoa "Make Buffé Great Again" – eli tehdään buffetista jälleen suuri.

Buffetravintola on kohun jälkeen kommentoinut koko jupakan olleen vain suuri väärinkäsitys. Oli miten oli, Ruotsissa on viimeisen viikon ajan haastateltu niin kansalaisia kuin asiantuntijoita siitä, kuinka paljon buffetissa on lupa syödä.

Paljonko buffetista saa syödä? Etikettiasiantuntija kommentoi

– Jos ei ole ollut selkeää rajaa alusta lähtien, niin silloin pitää edetä sen mukaan.

Sääntö on siis yksinkertainen: Jos ei ole kylttiä, jossa määritellään pannupihvien maksimimäärä, niin buffet on buffet ja ruokaa voi ottaa niin paljon kuin jaksaa.