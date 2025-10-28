Erikoislaatuinen buffetvälikohtaus nousi Ruotsissa uutisotsikoihin niin televisiossa kuin suurimmissa päivälehdissäkin.
Ruotsissa ollaan jo lähes viikon verran kohistu 27-vuotiaan Marcus Vadebyn syömistä pannupihveistä.
Kaikki alkoi lokakuun alussa, kun Marcus päätti mennä lounaalle paikalliseen buffetravintolaan Ruotsin Katrineholmissa. Lounasbuffet maksoi 129 kruunua eli noin 12 euroa, ja siihen kuului salaattipöytä, juoma sekä lämpimänä ateriana pannupihvi.
Neljä pannupihviä oli liikaa
Nälkäinen Marcus söi buffetista yhteensä neljä pannupihviä.
Muutamia tunteja myöhemmin mies sai kuitenkin yllättävän puhelun: ravintolasta soitettin ja ilmoitettiin Marcuksen ottaneen liikaa pannupihvejä. Ravintola vetosi myös mahdolliseen ruokahävikkiin.
Aihe paisui lopulta valtavaksi puheenaiheeksi Ruotsissa ja Marcuksesta tuli kansallinen julkkis. Hän päätyi perustamaan Facebookin "Pannbiff Mackan" -sivun, jossa hän julistaa mottoa "Make Buffé Great Again" – eli tehdään buffetista jälleen suuri.