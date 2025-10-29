Mitä tarjoilla halloween-juhlissa? Tässä neljä helppoa ohjetta.

Halloweenin juhlistaminen tavalla tai toisella on yleistynyt viime vuosina myös Suomessa. Erilaiset koko perheen tai aikuisten naamiaisjuhlat hurjine tarjoiluineen piristävät pitkän syksyn keskellä ennen joulukauden alkamista.

Perinteisesti halloween-juhlintaan kuuluu muun muassa kurpitsan kaiverrus.

Juhlien herkkupöytään saa loihdittua vähällä vaivalla teemaan sopivia tarjoiluja. Kokeile vaikka näitä!

Halloweenin tuorejuustodippi

