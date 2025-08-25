Michelin-ravintola veloitti munakkaasta yli 100 euroa – 82-vuotiasta kokkia uhkaa jopa vankeus

Thaimaan Bangkokissa sijaitseva Michelin-ravintola joutui myrskyn silmään harhaanjohtavan hinnoittelun vuoksi.

Thaimaalainen Michelin-ravintola Raan Jay Fai on saanut sakot laskutettuaan somevaikuttajalta ylihintaa kuuluisasta rapuomeletistaan.

Bangkok Postin mukaan thaimaalainen somevaikuttaja oli tilannut ravintolan nimikkoannoksen, jonka hinnaksi ilmoitettiin ruokalistassa 1500 bahtia eli noin 40 euroa. Laskussa rapuomeletin hinta olikin yllättäen 4000 bahtia eli noin 105 euroa.

"Tapahtui väärinkäsitys"

Suosittu Lontoossa asuva thaimaalaisvaikuttaja Peachii julkaisi aiheesta videon, joka keräsi nopeasti yli 8 miljoonaa katselukertaa. Hän kertoo videolla järkyttyneensä, kun häneltä veloitettiin rapuomeletin premiumversiosta korkeampi hinta kysymättä.

Peachii seurueineen oli ravintolassa syömässä erään kanta-asiakkaan kanssa. Ravintolan kuuluisa keittiömestari, 82-vuotias Jay Fai, oli tunnistanut asikkaan ja tehnyt seurueelle niin sanotun vip-version rapumunakkaasta.

– En selittänyt tätä ystävälleni, joten tapahtui väärinkäsitys, kanta-asiakas Pattarapha Chaditin kertoo.

Seurauksena jopa vankeusrangaistus

Jay Fai valmistamassa kuuluisaa rapuomelettiaan.

Michelin-ravintola ei kuitenkaan selvinnyt sopasta pelkällä anteeksipyynnöllä. Thaimaan kauppaministeriö nimittäin lätkäisi tarkastuskäyntinsä yhteydessä ravintolalle 2000 bahtin eli noin 30 euron sakon. Thaimaan lain mukaan tuotteiden ja palveluiden hinnat on oltava selkeästi esillä.

Bangkok Postin mukaan välikohtauksesta voi olla vielä vakavia jatkoseuraamuksia. Viranomaiset selvittävät nyt, onko premium-rapuannos jo lähtökohtaisesti ylihinnoiteltu. Yliveloituksesta voi seurata jopa seitsemän vuoden vankeusrangaistus ja jopa 140 000 bahtin eli noin 3700 euron sakko.

Ravintola on tarkastuskäynnin yhteydessä luvannut korjata ruokalistalleen kaikki hinnat näkyväksi välittömästi.

