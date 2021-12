Michelin-ravintolalle murska-arvio: "Pöyristyttävästä" kokemuksesta viraalihitti – vielä hämmentävämpi on ravintolan vastine

27 ruokalajin illallisesta jäi käteen vain nälkä ja hämmennys

"Meidät ohjeistettiin nuolemaan vaahto 'kokin suusta'"

DeRuiter otsikoi murskaavaan ravintola-arvostelunsa muotoon ”Söimme kaikkien aikojen kamalimmassa Michelin-ravintolassa”, joten ei ihmekään, että tekstistä tuli nopeasti viraalihitti. Kirjoitus saavutti vielä laajempaa huomiota, kun sen jakoi omalla Twitter-tilillään The New Yorkerin toimittaja Helen Rosner.

– Herranjumala, tämä on todella pöyristyttävää, New Yorkerin toimittaja Helen Rosner kirjoitti Twitterissä.

"He ovat joko komedianeroja tai sitten sadisteja"

– Mutta olivatko he vapaita? Eivät he olleet. Heidät johdatettiin ravintolan "laboratorioon", jossa televisiossa pauhasi extreme-urheilu ja kokki tarjoili ”koomisen pieniä viipaleita feikkijuustoa”, Today-sivustolla kuvaillaan tilannetta.

– He ovat joko komedianeroja tai sitten sadisteja, ja se on ihan ok, jos yleisö odottaa sellaista, mutta me olisimme tavallaan halunneet syödä illallisen.