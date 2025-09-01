Megahelppoa ja edullista! Anun nopeat feta-kasvispyörykät ovat varma hitti

Nämä herkulliset kasvispyörykät valmistuvat näppärästi uunissa tai airfryerissa paistamalla.

Kotitalouden lehtori Anu Heinaro vinkkasi Huomenta Suomessa, miten arkena saa tehtyä helposti kasvispitoista ja ravitsevaa ruokaa.

Anu muistutti, että arjen kiireissä myös ruoanlaitossa oikaiseminen on täysin sallittua.

– Olemme tottuneet, että kaikki pitäisi pilkkoa ja tehdä itse. Nykyään kaupasta saa jo hyviä puolivalmisteita. Niitä on oikein suotavaa käyttää arjessa.

Monilla on viikonloppuisin enemmän aikaa ruoanlaittoon. Silloin voi pilkkoa ja valmistella ruokia myös tulevia arkipäiviä varten.

Helpot feta-kesäkurpitsapyörykät

Anu vinkkasi lähetyksessä ohjeen muun muassa helppoihin feta-kesäkurpitsapyöryköihin. Nämä kasvispyörykät valmistuvat helposti kesäkurpitsaa, sipulia ja valkosipulia raastamalla ja muut ainekset joukkoon sekoittamalla.

Anu lisäsi pyörykkätaikinaan myös muun muassa kaurahiutaleita ja korppujauhoja. Joukkoon voisi hänen mukaansa laittaa vaikka näkkileivän murusia. Lopuksi taikina aateloidaan vielä fetalla tai salaattijuustolla.

– Tästä tulee aika löysähkö taikina. Kädet kannattaa pestä kylmällä vedellä, niin taikina ei tartu käsiin.