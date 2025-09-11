Edullinen kasvissosekeitto sopii syksyn arkiruoaksi.

Elo-syyskuussa eletään kotimaisten kasvisten kulta-aikaa! Ruokakaupan hevi-osastolta kannattaakin nyt napata ostoskoriin monipuolisesti erilaisia vihanneksia, sillä satokausi heijastuu myös hintoihin.

Kotimaisia kasviksia hyödyntäen voi valmistaa vaikka ravitsevan kasvissosekeiton. Tällä sopalla saat helposti ravitsemussuosituksien mukaista kasvismäärää täytettyä.

"Nopea, helppo ja hyvin edullinen"

Marttojen kehittämispäällikkö Emmi Tuovinen vinkkasi syksyllä 2022 Viiden jälkeen -ohjelmassa, miten kasviksia saa lisättyä ruokavalioon edullisesti.

Sosekeitto on helppo tapa lisätä kasvisten määrää ruokavaliossa, ja sen sisältämät linssit pitävät nälän loitolla. Saat vaihtelua keittoon eri lisukkeilla.

Terveellisen, ravitsevan ja hyvän ruokavalion kulmakiviä ovat Tuovisen mukaan erityisesti kasvikset. Pienelläkin budjetilla voi tehdä ravitsevia arkiruokia.

– Meidän perheen suosikkimme on kasvissosekeitto, jota teemme usein. Rikastan keittoa usein kuivatuilla linsseillä ja heitän sekaan. Se on esimerkiksi nopea, helppo ja hyvin edullinen arkiruoka, Tuovinen vinkkasi.

Katso myös: Henri Alénilla on hämmentävä tapa pilkkoa porkkanat

0:40 Kokki Henri Alén näytti Huomenta Suomessa "laiskan kokin tyylin" porkkanoiden pilkkomiseen.