Feta-kesäkurpitsapyörykät, tsatsiki ja yrttikasvikset

Feta-kesäkurpitsapyörykät:

Raasta kesäkurpitsa ja kuorittu sipuli ja valkosipuli karkeaksi raasteeksi. Valuta raaste siivilässä ja painele vielä lopuksi ylimääräinen neste pois. Murenna feta haarukalla. Sekoita kananmunan rakenne rikki ja sekoita feta ja kasvisraaste kananmunan kanssa sekaisin.

Lisää korppujauhot ja kaurahiutaleet taikinaan. Mausta ja sekoita huolellisesti.

Pyörittele pyöryköiksi ja kypsennä airfyerissä 180 asteessa noin 15 minuuttia tai uunissa 200 asteessa 15 minuuttia.

Tarjoa tsatsikin kera!

Helppo tsatsiki:

Raasta kurkku. Laita se siivilään ja painele ylimääräinen neste pois.

Yhdistä kaikki muut ainekset sekaisin kulhossa, lisää kurkku. Lisää halutessasi hienonnettua, tuoretta minttua.

Yrttikasvikset:

Kuori valitsemasi kasvikset ja leikkaa ne 1–2 cm:n paksuiksi tikuiksi.

Levitä ne leivinpaperin päälle pellille. Sekoita öljy ja mausteet tasaisesti kasviksiin.

Paista 225-asteisessa uunissa 30-45 min. (kasviksista riippuen) tai airfryerissa 190 asteessa noin 18 minuuttia (huom! Tee vain puolikas annos, jos käytät airfryeria, jotta kaikki kypsyvät yhdessä korissa).

Voit myös kokeilla myymälöistä löytyviä valmiita tuoresekoituksia arjen kiireessä.

Reseptit: Anu Heinaro, kotitalouden lehtori