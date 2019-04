Villivihanneksia ja yrttejä voi jo kerätä ruokapöytään Etelä-Suomessa – syötäviä kasveja on yli 200!

Lämpö on saanut jo pientareet viheriöimään. Kasvitieteen professori Jouko Rikkinen löytää jo paljon syötäviksi kelpaavia villivihanneksia ja yrttejä Helsingistä Tuomarinkartanon ympäristöstä. Syötävät kasvit ovat parhaimmillaan nuorina.

Vuohenputki kuriin syömällä



Kotipuutarhurien ykkösvihollista vuohenputkea voi yrittää hävittää syömällä esimerkiksi salaatissa. Nokkosia voi käyttää pinaatin tapaan. Seittitakiaisen lehdet ovat syötäviä. Lehtiruodin ja varret voi höyryttää. Valkosipulilta tuoksuva litulaukka on hyvä mauste ruokiin.

– Jos on pölyttömiä ja hyvälaatuisia kasveja, niitä voi käyttää ihan lehtivihanneksina. Nuoria versoja ei tarvitse edes kuoria. Ne voi valmistaa ehkä kevyesti höyrytettyinä parsan tapaan, neuvoo Rikkinen.

Tuntemattomia kasveja ei kannata syödä



– Paras lähteä itselle tutuista lajeista liikenteeseen ja tiettyä varovaisuutta kannattaa noudattaa. Kasvien joukossahan on myrkyllisiäkin. On jopa tappavan myrkyllisiä lajeja ja ihan viime vuosinakin joku on joutunut sairaalaan syötyään myrkyllisiä kasveja. Jos voikukan lehdillä lähtee liikkeelle tai horsman versoilla, niin erehtymisen vaaraa ei juuri ole. Nokkosenkin tuntee varmasti: jos pistelee, sen voi syödä, opastaa Rikkinen.