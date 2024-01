Lidl jakeli vahingossa ylimääräisiä rahakuponkeja

Kuten Iltalehti aiemmin kertoi, etujärjestelmän virhe on mahdollistanut bonuskuponkien käytön useampaan otteeseen. Asiakas on näin voinut hyödyntää rahakuponkia usealla kauppareissulla. Osa Iltalehden haastattelemista asiakkaista raportoi virheestä Lidlille oma-aloitteisesti.

Lidl MTV:lle: "Bugi on korjauksessa"

Lidl vahvistaa MTV Uutisille, että osalle asiakkaista on lipsahtanut ylimääräisiä rahakuponkeja sovellukseen.

– Olemme saaneet muutamia asiakaspalautteita, joissa asiakas on saanut rahakuponkeja suurempia määriä, kuin on ollut tarkoitus. Eli muutamilla asiakkailla on ollut käytössä ylimääräisiä rahakuponkeja, Lidlin viestinnästä kommentoidaan MTV Uutisille.