Lidliltä bonuspommi! Näin etujärjestelmä uudistuu ja kupongit muuttuvat

Samalla erilliset tuotekupongit poistuvat kokonaan: 4.1.2024 alkaen yhteiset edut ovat automaattisesti käytössä ja alennuksen saa sovelluksen kassalla skannaamalla. Henkilökohtaisia etu- ja bonuskuponkeja voi kuitenkin Lidlin mukaan saada jatkossakin ja ne on aktivoitava ennen käyttöä.

Lidl lupaa: "Suomen kovin bonus"

– On mahtavaa päästä yllättämään asiakkaamme vielä sillä, että bonusta on jatkossa tulossa isommalla kauhalla. Tämä on käsityksemme mukaan tällä hetkellä Suomen kovin bonus, toteaa Forsström.