Elien Saarisen suunnittelema Helsingin päärautatieasema valmistui vuonna 1919, ja alkuperäisessä suunnitelmassa kellotorniin olisi tullut myös panimo. Hanke toteutui vasta nyt, yli sata vuotta myöhemmin.
Helsingin päärautatieaseman torni aukesi lauantaina laajalle yleisölle. Asemarakennuksessa toimivan Kellotorni-ravintolan järjestämille ensimmäisille opastetuille kierroksille mahtui 20 ihmistä, ja ne myytiin loppuun.
Aikaisemmin torniin on päässyt vain satunnaisina päivinä, mutta nyt Kellotorni myy kierroksia miltei päivittäin.
Kierrosta tornissa piti Sari Saarinen, joka kertoi yleisölle rakennukseen liittyvästä historiasta. Eliel oli hänen isoisänsä setä.
Noin 50 metriä korkean tornin huipulle kapuaminen vaatii 250 askelmaa.
– Aika jännittävää oli tulla tänne, mutta kun katson parvekkeelta alas niin tuntuu, ettei ole kovin korkealla. Ei pelottanut yhtään, vaikka minulla on vähän korkean paikan kammoa, Elisa Munne-Visakko sanoo.
Robert Lindholm toi äitinsä torniin kierrokselle juhlistaakseen hänen 80-vuotissyntymäpäiväänsä.
– Onhan se hienoa nähdä Helsinki tältä puolelta. Tornihan on nähty monta kertaa ulkoa päin, niin kiva nähdä se myös sisältä, Lindholm toteaa.