Lammasta vai karitsaa kaupasta? Tämä on lihojen todellinen ero

Perinteisiin pääsiäisruokiin lukeutuvat meillä muun muassa mämmi, pasha ja lammas. Pääsiäislampaalla on pitkä historia ja lammaspaistia on K-ruoka-sivuston mukaan tiettävästi syöty osana pääsiäisateriaa jo 600-luvulla. Perinteellä on kristilliset juuret. Suomessa pääsiäislammasta on syöty yleisesti vasta 1900-luvulla.