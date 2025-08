Mitä eroa on jäätelöllä ja gelatolla? Jäätelöntekijä vastaa.

Italialais-ruotsalainen jäätelöntekijä Samantha Santambrogio-Öberg jakaa jäätelövinkkejään ruotsalaismedia Aftonbladetin ruokasivuilla. Santambrogio-Öberg on julkaissut aiheesta myös ruotsinkielisen teoksen Äkta italiensk glass – gelato, sorbet, såser och toppings, eli Aitoa italialaista jäätelöä – gelatoa, sorbettia, kastikkeita ja kuorrutteita.

Jäätelöasiantuntijalta kysytään usein samoja kysymyksiä liittyen muun muassa jäätelöön, italialaiseen gelatoon sekä sorbettiin.

Useimmat tiedustelevat häneltä jäätelön ja gelaton eroa.

Mitä eroa on jäätelöllä ja gelatolla?

Santambrogio-Öbergin mukaan jäätelö ja gelato tarkoittaa periaatteessa sama asiaa, koska kyse on jäädytetystä herkusta, joka sisäältää, sokeria, kermaa, maitoa, ilmaa ja erilaisia makuaineita.

– Mutta todellisuudessa gelato on jotain täysin erilaista. Jäätelö on kovempaa ja usein hieman rasvaisempaa. Gelato on kermaisempaa, kuohkeampaa ja vähemmän jäistä. Perinteisesti gelato tarjoillaan myös tuoreena, joten säilöntäaineita ei tarvita.

Koska gelato tarjoillaan lämpimämpänä kuin jäätelö, sen maut myös korostuvat paremmin. Moni kokeekin gelaton maukkaammaksi kuin perinteisen jäätelön.

Tuore käsityöläistuote

Santambrogio-Öberg muistuttaa gelaton hyvän maun salaisuuden piilevän myös tuoreissa ainesosissa.

– Useimmat italialaisen gelaton valmistajat ovat käsityöläisiä. Voisi siis sanoa, että ero on vähän kuin teollisesti tuotetun ja kotitekoisen mehun juomisen välillä.

Jäätelövalmistaja ei osaa sanoa, onko gelato kuitenkaan varsinaisesti jäätelöä terveellisempää.

– Gelato ei ole terveystuote, vaan nautinto. Mutta se sisältää tuoreita, prosessoimattomia ainesosia, joten...

