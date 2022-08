Oletko maistanut? Kolme todella halpaa arkiruokaa – jopa alle euron annokselta

Ruokamenoissa voi säästää jo pienillä valinnoilla. Martat kertoivat aiemmin kotitalouksilta kuluvan ruokaan ja juomaan keskimäärin vajaa 400 euroa kuukaudessa. Nyt tämä summa lienee noussut entisestään, sillä elintarvikkeiden hinta on kallistunut viimeisen vuoden aikana tuntuvasti.

Suunnitelmallisuus on avainsana edullisessa ruoanlaitossa ja itse tehty ruoka on yleensä edullisempaa kuin valmiina ostettu.

1. Sannan helppo peruna-jauhelihalaatikko

Perunaa ei välttämättä tarvitse edes ostaa tuoreena, vaan myös pakastealtaasta löytyy Mansikkamäen mukaan hyviä ratkaisuja. Valmiiksi viipaloitua kotimaista perunaa on saatavilla esimerkiksi 750 gramman pusseissa.

2. Ravitseva munakasrulla

Jos haluat päästä vieläkin helpommalla, voit toki tehdä ihan tavallisen munakkaan pannulla. Myös munakkaaseen sopivat erilaiset täytteet ja se valmistuu pannulla muutamassa minuutissa. Voit testata munakasta esimerkiksi Kari Aihisen ohjeella. Aihinen kertoi täydellisen "the ylivoimaisen munakkaan" salaisuuden Kaappaus keittiössä -ohjelmassa.

3. Edullinen linssikeitto

Hanna OlvenmarkinPortionen under tian (Annos eurolla) -sivustolla jaetaan vinkkejä ruoista, joiden annoshinta on enintään 10 kruunua eli 1 euron. Hanna julkaisi aiheesta myös kirjan (WSOY 2019). Yksi Hannan suosikeista on perinteinen linssikeitto.