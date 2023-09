Juuston kilohinta voi olla kymmeniä euroja – miksi?

Valion juustoliiketoiminnasta vastaavan johtajan Tuukka Pastilan mukaan suomalaiset ovat melko perinteisiä juustonsyöjiä ja suosivat edelleen leivän päälle ostettavia mietoja juustoja. Pastilan mukaan valmiiksi viipaloidut juustot ovat viime vuosina kasvattaneet suosiotaan, mutta moni on myös palannut takaisin palajuustojen pariin ruoan hinnan noustessa.

Juuston kilohinta jopa kymmeniä euroja – miksi?

Juusto ei missään nimessä ole elintarvike sieltä halvimmasta päästä, jos vertaa esimerkiksi muihin maitotuotteisiin. Arjen perusjuustoja kaupasta saa alle kympin kilohinnalla, mutta monet erikoisjuustot voivat maksaa jopa kymmeniä euroja kilolta. Miksi juusto on niin kallista?

Pastilan mukaan juustotyyppejä on erilaisia ja juuston kypsytys vie aina vähintään viikkoja, mutta jopa kuukausia tai vuosia. Tästä tulee lisäkustannusta verrattuna moniin muihin maitotuotteisiin.

– Vaikka juusto on kalliimpaa, niin siinä on tiivistetyssä muodossa maidon parhaita juttuja ja makukin on todella herkullinen.