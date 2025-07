Maailman kallein juusto myytiin 36 000 eurolla

Ennätysjuusto myytiin 36 000 eurolla. Samaan hintaan saisi yli 12 000 tavanomaisempaa homejuustopakkausta.

Espanjalainen luolajuusto on kruunattu maailman kalleimmaksi. Cabrales-homejuustoyksilö myytiin huutokaupassa 36 000 euron hintaan, kertoo UPI.

Huippukalliin cabralesin myynti tapahtui jo elokuussa 2024, ja sen suoritti Regulatory Council DOP Cabrales.

Aiemmasta ennätyksenhaltijajuustosta maksettiin 20 500 euroa.

Samaan hintaan saisi 12 040 homejuustopakkausta

Juustopala painoi noin kaksi kiloa. Sitä oli kypsytetty luolassa kymmenen kuukauden ajan.

Ökyjuuston valmisti juustofirma Ángel Díaz Herrero. Sen osti El Llagar de Colloto -ravintola. Kalleimman juustopalan tittelin tarjoili virallisesti Guinness World Records.

– Kontekstin vuoksi kerrottakoon, että samalla rahalla voisit ostaa itsellesi Rolex-kellon tai upouuden Mini Cooper -avoauton, ennätyskirja maalaili.

Ennätysjuuston hinnalla saisi esimerkiksi 12 040 Lidlin 100 gramman Roquefort-sinihomejuustoa tai Auran 170 gramman homejuustopalaa, jotka kumpainenkin maksoivat jutuntekohetkellä 2,99 euroa pakkaukselta. 6,49 euron hintaisia kilon Oltermanneja voisi hankkia 5 546.

Ennätysjuusto pääsi uuteen kotiin. Jos julkaisu ei näy, katso se täällä.

Miltä ennätysjuusto maistuu?

Cabrales on homejuusto ja Asturian alueen erikoisuus. Se tehdään lehmänmaidosta, johon voidaan kesäkuukausina sekoittaa myös lampaan- ja vuohenmaitoa. Valmistusprosessin aikana juusto viettää kuukausia viileässä luolassa.

Asturiasin alueeseen erikoistuneen turismisivuston mukaan juuston tuoksu on voimakas, ja sen maku on puolikova ja voinen. Juustoihin erikoistuneen Cheese.comin mukaan maku on hapan, suolainen ja terävä.

