Tiesitkö? Tästä syystä juustojen valmistus Suomessa on hankalaa

– Pystyt täysin maistamaan minä vuodenaikana se on tehty. Keväällä ja syksyllä ruoho on kaikkein makeimmillaan, koska silloin ruoho saa kasvupyrähdyksen ja siinä on paljon sokeria. Kesällä ruoho on aika kuivaa, mutta tuoreutta on kuitenkin jäljeltä. Talvella tuoretta ruohoa ei ole saatavilla laisinkaan, joten monet eivät tee silloin juustoa, Steer kertoo.