Myydäänkö Suomessa huonolaatuisempaa mozzarellaa kuin Italiassa? Juustokauppias: "Emme voi ikinä toistaa sitä täällä"

– Mozzarellan tuottajia on tuhansia, sitä tehdään Italiassa todella paljon. Se, mitä saamme Suomeen, on vain pieni osa valikoimasta, ihan murto-osa, Rolling Cheese -puodin juustokauppias Nelli Steer kertoo.

Millaisia erilaisia mozzarellalaatuja on ja mikä tarjontaa määrittelee?

Volyymi vaatii isoja tuottajia

– Mozzarellan tekijöitä on erilaisia ja he tekevät eri tavalla juustoja. Kun joudut ostamaan juustoa isolla volyymilla, se ei voi olla pieni tuottaja, jolla on kaksikymmentä lehmää tai vesipuhvelia, joista maito tulee, Nelli kertoo.