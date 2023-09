Tällaista juustoa suomalaiset nyt ostavat – hinta pakotti karsimaan suosikista

Mikä on kermajuuston ja edamin ero? Kermajuustot valmistetaan nimensä mukaisesti aina kermasta. Edam on alun perin hollantilaisesta Edamin kylästä kotoisin oleva pehmeä ja verrattain mieto juusto, joka on yleensä vähärasvaisempaa kuin monet muut kypsytetyt juustot.