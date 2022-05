Ethän tee mozzarellajuustolle näin? Asiantuntija muistuttaa suomalaisia: "Ei koskaan kannata"

Mikä suomalaisessa mozzarellassa on erityistä? Katso videolta Gianpaolo Rinettin haastattelu. Artikkeli jatkuu videon alla.

Tiedätkö, mikä ero on mozzarellalla ja burratalla? Juustonvalmistaja esittelee, kuinka suomalaisesta maidosta saadaan italialaistyylistä juustoa.

Ethän syö mozzarellaa jääkaappikylmänä?

Säilyvätkö juustot huoneenlämmössä?

Suomessa ei ole totuttu säilyttämään juustoja huoneenlämmössä, vaikka esimerkiksi Keski- ja Etelä-Euroopan markkinamyyjien keskuudessa tämä tapa on yleisesti käytössä. MTV Uutisten sivuilla käsiteltiin aihetta vuonna 2018 .

– Juustojen myyjillä on juuston valmistajalta todistus siitä, että juusto säilyy huoneenlämmössä. Jos kyse on pehmeästä juustosta tai tuorejuustosta, ei tämä päde, vaan ainoa turvallinen tapa on kylmäsäilytys, Ruokavirastolta muistutettiin MTV Uutisten haastattelussa vuonna 2018.