Perinteiset laatikot hankitaan usein valmiina, kinkut ja kalkkunat siivupakkauksina.

Vaikka Suomi ja suomalaiset kansainvälistyvät, se ei vielä näy täkäläisessä joulupöydässä. STT:n kyselykierros vähittäiskauppaketjuihin ja elintarviketeollisuuteen paljastaa, että joulupöydästä löytyvät pitkälti samat herkut kuin aiempina vuosina.

Myydyimpiä tuotteita ovat edelleen joulukinkut ja kalkkunat, erilaiset laatikot, piparit, joulutortut ja glögit. Laatikoiden kohdalla menekki on jopa nouseva, sillä entistä harvempi valmistaa niitä itse. Valmislaatikoiden ja kinkkujen lisäksi valmiin riisipuuron myynti on kasvanut vuosi vuodelta.

Myös kalan osuus on kasvanut joulupöydissä selvästi, kertoo SOK:n marketkaupan myyntipäällikkö Mikko Kovalainen. Yksi selitys löytyy ruokavalion yleisestä keventymisestä.

– Varsinkin tuoreiden ja graavattujen kalojen joulumyynti on kasvanut viiden viime vuoden aikana merkittävästi. Esimerkiksi tuoretta lohta myydään noin kolme kertaa enemmän kuin viisi vuotta sitten. Sushien myynti on samassa ajassa liki kahdeksankertaistunut, Kovalainen toteaa.

Vastaava tuntuma on myös Keskon osto- ja myyntijohtaja Carita Rissasella.

– Savukalojen, graavituotteiden ja mädin osuus kasvaa jatkuvasti. Myös äyriäiset lisäävät suosiotaan, Rissanen kertoo.

Pienistä painotuseroista huolimatta joulupöydän peruskoostumus on pysynyt Rissasen mukaan jopa hämmästyttävän samanlaisena vuodesta toiseen.

Pakastepitsakin kuuluu jouluun

SOK:n Kovalaisen mukaan joulunpyhien ruokavalioon saatetaan hakea myös vaihtelua. – Esimerkiksi pakastepitsojen kysyntä on kasvanut joulun aikaan noin kolmanneksen ja texmex-tuotteiden myynti peräti 40 prosenttia, hän ynnäilee. Valmisruokien suosiota selittää Rissasen mukaan paitsi vaivattomuus myös pienempi hävikki, jota ajatellaan entistä enemmän jo ostovaiheessa. – Jouluruokia ei välttämättä syödä enää edes tapaninpäivänä. Valmislaatikoissa ja etenkin valmiiksi siivutetuissa kinkuissa ruokahävikkiäkin tulee vähemmän. Kovalaisen mukaan taustalla vaikuttavat myös pienentyneet perhekoot. – Esimerkiksi joulukinkkujen myyntikilot ovat pudonneet viidessä vuodessa viitisentoista prosenttia. Nyt ostetaan pienempiä kinkkuja kuin ennen.