Mikä kauppojen halvoista pipareista on paras? Katso videolta makutestin voittaja!

Halpa vs. kallis -sarjan Halpa vs. halpa -erikoiskaudella on maisteltu ja vertailtu ainoastaan kauppojen halvimpia elintarvikkeita. Mukana makutesteissä on ollut S- ja K-ryhmän sekä Lidlin omien merkkien ruokia ja juomia.

Joulukauden kunniaksi sarjassa testattiin nyt kauppojen halvimpia joulupipareita.

Eri jkauppaketjujen pipareissa oli selvät makuerot ja lopulta raati löysikin ylivoimaisen voittajan.

