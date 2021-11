Itiksen KFC-ravintolaan edelleen tuntien jono – toimitusjohtaja kommentoi nyt kanakohua

Nyt Itiksen KFC on ehtinyt olla auki jo viikon verran ja MTV:n omien havaintojen mukaan jonot ulottuvat edelleen päivittäin ulos saakka. Ketjun Suomen toimitusjohtaja Janne Einola vahvistaa MTV Uutisille, että asiakkaita todella on riittänyt.

– Startti on ollut todella hyvä ja olemme todella iloisia siitä. Vaikka ihmiset ovat joutuneetkin välillä odottamaan pitkään, niin sisällä homma on toiminut ja olemme saaneet positiivista palautetta, Einola kertoo.

Einola kertoo, että jonotusaika ravintolaan on tällä hetkellä pahimmillaan noin 2,5–3 tuntia. Nyt loppuviikosta jonotusaika on ollut paikoin hieman lyhyempi, kun sää on ollut huono. Toimitusjohtaja toivoo tietysti yritystoiminnan kannalta jonojen jatkuvan tulevaisuudessakin.