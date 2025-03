Lääke aiheutti "poikkeavaa" seksuaalisuutta naisissa: "En voinut kontrolloida sitä"

BBC:n mukaan ropiniroli-nimistä vaikuttavaa ainetta sisältävä lääke aiheutti ongelmia brittinaisille.

Monet brittinaiset kertovat saaneensa lääkityksestään epätoivottuja sivuvaikutuksia. BBC:n keräämien tietojen mukaan levottomat jalat -oireyhtymään eli RLS:ään käytetty lääkitys aiheutti hallitsematonta ja poikkeavaa seksuaalista käyttäytymistä sekä uhkapelaamista.

Naiset saivat ropiniroli-nimistä vaikuttavaa ainetta sisältävää lääkettä, jota Isossa-Britanniassa myydään esimerkiksi kauppanimellä ReQuip. Lääkeainetta käytetään myös Parkinsonin taudin hoidossa.

20 naista kertoi BBC:lle, että lääkkeen käytön vuoksi heillä ilmeni impulssikontrollin häiriöitä, jotka johtivat esimerkiksi uhkapeliongelmiin tai poikkeavaan seksuaaliseen käyttäytymiseen. Naisten mukaan lääkäri ei ollut lääkettä määrätessään varoittanut tällaisten vaikutusten mahdollisuudesta, eikä lääkkeen vaikutuksia seurattu.

BBC:n haastattelema lääkettä käyttänyt Claire kertoo lähteneensä kotoa aikaisin aamulla vain etsiäkseen seksiä. Hän esimerkiksi paljasti itseään vieraille miehille, vaikka oli parisuhteessa.

Oireet helpottivat heti, kun Claire lopetti lääkkeen syömisen, mutta kesti kokonaisen vuoden ennen kuin lääkkeen ja toiminnan yhteys valkeni. Claire kertoi haastattelussa olevansa nolostunut ja erittäin häpeissään siitä, että asetti toiminnallaan itsensä vaaraan.

Seurauksena kymppitonnien velat: "Vaikutus perheeseeni oli karmiva"

Myös haastateltu Sarah oli käyttänyt dopamiiniantagonistiksi kutsuttua lääkettä, joka muutti hänet seksin suhteen "raivokkaaksi": hän alkoi muun muassa myydä seksivideoita netissä ja harrastaa puhelinseksiä vieraiden ihmisten kanssa. Sarah shoppaili pakonomaisesti ja kerrytti 30 000 punnan eli yli 35 000 euron velat.

Hän yritti hillitä käytöstään esimerkiksi unilääkkein, ja päätyi lopulta vieroitukseen.

– Tiesin, ettei käyttäytymiseni ole minua, mutten voinut kontrolloida sitä, Sarah kuvasi BBC:lle.

Suelle puolestaan kertyi uhkapelaamisen vuoksi velkaa 80 000 puntaa eli yli 94 000 euroa.

– Vaikutus perheeseeni oli karmiva, tuolla rahalla olisi voinut muuttaa elämän ja menetin sen. En silloin tiennyt, ettei se ole omaa syytäni, hän kuvasi.

BBC:n artikkelista ei selviä, milloin naisten kuvaamat tapahtumat sattuivat.

Vaikutuksista mainitaan lääkkeen tiedoissa

Kyseisen vaikuttavan aineen epätoivotuista vaikutuksista on uutisoitu ennenkin. BBC:n mukaan ropiniroli-lääkkeen käyttäjät esimerkiksi nostivat joukkokanteen valmistaja GlaxoSmithKlinea vastaan vuonna 2011, koska lääke oli johtanut uhkapelivelkoihin ja rikkonut parisuhteita.

GSK kertoi BBC:lle, että sen valmistamaa lääkettä on testattu laajasti, sitä on käytetty yli 17 miljoonassa tapauksessa ja se on tunnetusti tehokas. Lääkkeellä on myös yhtiön mukaan "hyvin tunnettu turvallisuusprofiili".

– Kuten kaikissa lääkkeissä, tälläkin on potentiaalisia sivuvaikutuksia, jotka ilmaistaan selkeästi reseptin tiedoissa, GSK totesi.

Tieto kuvatuista vaikutuksista löytyy esimerkiksi Isossa-Britanniassa myytävän ReQuip-lääkkeen tiedoista.

Myös esimerkiksi Suomessa myytävän ropinirolia sisältävän Ropinirol Orion -valmisteen tuoteselosteessa mainitaan impulssikontrollin häiriöiden mahdollisuus. Näitä voisivat olla "uhkapeliriippuvuus, ylensyönti ja liiallinen tuhlailu, poikkeavan voimakas sukupuolinen halukkuus tai seksuaalisten ajatusten tai tuntemusten lisääntyminen".

– Kerro lääkärille, jos itse huomaat tai perheesi huomaa, että alat käyttäytyä poikkeuksellisesti (kuten poikkeava uhkapelaaminen tai lisääntynyt seksuaalinen vietti ja/tai käyttäytyminen) Ropinirol Orion ‑hoidon aikana. Lääkäri voi katsoa tarpeelliseksi muuttaa annostasi tai lopettaa lääkkeen käytön, valmisteen tuoteselosteessa todetaan.

Lähteet: BBC, Independent, NHS