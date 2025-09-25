Pidätkö viinistä, mutta et ymmärrä juomasta sen enempää? Viiniasiantuntija neuvoo, miten pääset alkuun.

Huomenta Suomessa maisteltiin viikonloppuna syksyisiä "villasukkaviinejä" viiniasiantuntija Ilkka Sirénin johdolla.

Syksyn tullen moni siirtyy kepeistä ja raikkaista kesäviineistä hieman moniulotteisempiin ja tuhdimpiin juomiin.

Mitä taviksen pitää tietää viinistä?

Mutta mitä taviksen oikeastaan pitää tietää viineistä? Riittääkö, jos vain tykkää viinistä, mutta ei varsinaisesti ymmärrä siitä mitään?

– Jos tykkää viinistä, niin olet jo melkein maalissa, Sirén kannustaa ja jatkaa:

– Aina kannattaa kysyä, että miksi? Miksi tämä maistuu juuri tältä, miksi se sopii tämän ruoan kanssa, ja sitä kautta lähteä tutustumaan eri viinialueisiin.

Yleinen virhe: Älä jämähdä yhteen suosikkiin

Sirénin mukaan suomalaisilla on yksi perisynti ruokien ja juomien suhteen, ja se on jämähtäminen.

– Me suomalaiset olemme joskus vähän "Big Mac -kansaa", eli kun löydetään se oma suosikki, niin otetaan aina se sama.

– Kannattaa aina kokeilla uutta, koska saattaa löytyä mielenkiintoisia yllätyksiä.

Viiniasiantuntija suosittelee syksyisten ruokien pariksi muun muassa tammikypsytettyjä valkoviinejä.

– Ne ovat täydellisiä pareja sienirisottojen ja kermaisten sienikeittojen kanssa.

Mitä viinejä asiantuntija suosittelee nyt ostamaan? Entä mitä on oranssiviini? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta.