Viiniasiantuntija kertoo, mitä on vahvasti trendaava oranssiviini.
Huomenta Suomessa maisteltiin viime viikonloppuna syksyisiä "villasukkaviinejä" viiniasiantuntija Ilkka Sirénin johdolla.
Syksyn tullen moni siirtyy kepeistä ja raikkaista kesäviineistä hieman moniulotteisempiin ja tuhdimpiin juomiin.
Sirén kertoi lähetyksessä muun muassa, mitä taviksen tulee tietää viineistä.
Mitä on oranssiviini?
Samalla hän nosti myös esiin muutamia selkeitä viinitrendejä.
– Tällä hetkellä tosi vahvasti trendaa oranssiviini.
Kun esimerkiksi roseeviini tehdään punaisista rypälelajikkeista, oranssiviini tehdään vaaleista, mutta hieman samaan tapaan kuin punaviini.
– Eli se saa väriä niistä rypäleiden kuorista. Kuoret ovat mukana uuttamassa väriä ja akua, ja se saa hieman jopa tanniineja.
Kaikessa yksinkertaisuudessaan oranssiviinit ovat siis valkoviinejä, jotka ovat olleet valmistuksen aikana kontaktissa rypäleiden kuorien kanssa. Alkon mukaan oranssiviineistä käytetään maailmalla termiä skin concact wine, sillä englannikielinen orange wine saattaa erehdyttää ajattelemaan appelsiiniviiniä.